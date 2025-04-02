35-летний сельчанин вернулся на фронт после ранения.

Администрация яманской средней школы Крутинского района Омской области сообщила о гибели на фронте своего выпускника, 35-летнего Станислава Сакса. Боец служил в зоне СВО рядовым, стрелком десантно-штурмового взвода. Получив ранение, он прошел курс реабилитации и вернулся в строй. Жизнь сельчанина трагически оборвалась 1 марта нынешнего года.

В школьном сообществе Станислава вспоминают как спокойного, уравновешенного, жизнерадостного и ответственного молодого человека. Он ценил дружбу, был хорошим товарищем и умел радоваться чужим успехам, пользуясь заслуженным авторитетом среди одноклассников.

Как уточняется в некрологе, Станислав Сакс увлекался спортом. После окончания школы он продолжил образование в Саргатском педагогическом училище, выбрав физкультурное отделение. Знакомые сельчанина вспоминают его как человека с большим сердцем. А семья до сих пор не может поверить в случившееся.