В первую очередь восстановят улицы Транссибирскую и Омскую.

Сегодня, 2 апреля, стартовали работы по благоустройству улиц Транссибирская и Омская. Зимой там проводили профилактический ремонт, но из-за плохой погоды укладку асфальта пришлось отложить до весны.

– В период, когда погодные условия не позволяют качественно восстанавливать дорожное полотно, бордюры и газоны, мы выполняем временное благоустройство в «зимнем варианте». С наступлением благоприятной погоды приступаем к восстановлению в полном объеме, обеспечивая качественное асфальтовое покрытие, подсыпку и выравнивание грунта на газонах, – рассказал начальник службы технического надзора и строительства АО «Тепловая компания» Владислав Гоцуля.

Гендиректор предприятия Владимир Дмитриев отметил, что приоритет при выборе участков для ремонта отдается местам с наибольшей транспортной и пешеходной нагрузкой.

Он добавил, что восстановление территорий, пострадавших в результате ремонтных работ на трубопроводах, выполняется как силами подрядчиков, так и собственными бригадами предприятия. Они занимаются восстановлением дорог, тротуаров и дворов, используя качественный асфальт.