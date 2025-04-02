Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Высокие температуры воздуха распространятся по всей территории Сибирского федерального округа.

Сегодня, 2 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз по погоде в апреле. По его словам, температура воздуха превысит среднемноголетние значения в апреле в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

– По всей стране в апреле прогнозируется температура около и выше нормы. Класс выше нормы охватывает весь юг Урала, юг Сибирского федерального округа и весь Дальневосточный федеральный округ, – цитирует Вильфанда ТАСС.

Под влияние теплых фронтов попадет в том числе и Омская область. Интересно, что отрицательных аномалий не прогнозируется.

·Общество

Высокие температуры воздуха распространятся по всей территории Сибирского федерального округа.

Сегодня, 2 апреля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал прогноз по погоде в апреле. По его словам, температура воздуха превысит среднемноголетние значения в апреле в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

– По всей стране в апреле прогнозируется температура около и выше нормы. Класс выше нормы охватывает весь юг Урала, юг Сибирского федерального округа и весь Дальневосточный федеральный округ, – цитирует Вильфанда ТАСС.

Под влияние теплых фронтов попадет в том числе и Омская область. Интересно, что отрицательных аномалий не прогнозируется.