Омск-Информ
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·Общество

Началось возведение нового 11-этажного дома.

В районе Биофабрики начнут строить новый 11-этажный жилой дом, сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Департамент архитектуры и строительства администрации города уже выдал разрешение на строительство многоэтажного жилого дома.

Площадь жилья в новом 11-этажном доме составит 12 091,5 кв. м. В доме будет 249 квартир: 152 однокомнатные, 76 двухкомнатных и 21 трехкомнатная. Строительством займется компания ООО «Строительно-монтажное управление – 10 Стройбетон Северное».

·Общество

Началось возведение нового 11-этажного дома.

В районе Биофабрики начнут строить новый 11-этажный жилой дом, сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Департамент архитектуры и строительства администрации города уже выдал разрешение на строительство многоэтажного жилого дома.

Площадь жилья в новом 11-этажном доме составит 12 091,5 кв. м. В доме будет 249 квартир: 152 однокомнатные, 76 двухкомнатных и 21 трехкомнатная. Строительством займется компания ООО «Строительно-монтажное управление – 10 Стройбетон Северное».