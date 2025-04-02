С нового года этот налог платят гостиницы и хостелы.

С 1 января 2025 года в Омской области введен туристический налог. Платить его обязаны гостиницы и хостелы. Ставка налога составляет 1 % и в дальнейшем будет ежегодно повышаться до 5 % в 2029 году. Согласно положениям Бюджетного кодекса РФ, налог полностью зачисляется в муниципальный бюджет.

Как сообщили в Управлении ФНС по Омской области, новый налог предстоит заплатить не менее 190 налогоплательщикам региона. Уплатить сбор необходимо до 28 апреля текущего года.

В Омской области есть целый ряд категорий граждан, которые имеют льготы и налогом не облагаются. В список входят: инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, Герои России, ветераны боевых действий. В декабре 2024 года его расширили, добавив несовершеннолетних спортсменов, которые прибывают в регион на спортивные соревнования, и сопровождающих инвалида I группы или детей-инвалидов.