Неоднократно судимому мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура Таврического района Омской области направила в суд дело 34-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора).

По версии следствия, мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за кражи, насилие над полицейскими и угрозы убийства, с лета 2022 года до осени 2024 года избивал свою жену и маленького сына. Кроме того, он плохо заботился о воспитании своего ребенка. После подачи заявления женой обвиняемого было возбуждено уголовное дело, однако мужчина, находившийся под наблюдением полиции, скрылся, но позже был задержан.

Прокуратура провела проверку работы органов, отвечающих за защиту детей, и обнаружила нарушения в их действиях. В результате ведомство внесло представления начальнику ОМВД России по Таврическому району, а также руководителю управления образования районной администрации.

Суд по ходатайству следствия, поддержанного прокуратурой, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Самое суровое наказание по данной статье – лишение свободы сроком до 7 лет.