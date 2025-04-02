Следить за стройкой дома можно в Единой информационной системе жилищного строительства.

В Госстройнадзоре Омской области состоялось заседание межведомственной рабочей группы по вопросам защиты прав граждан – участников долевого строительства. В повестке значилось пять домов, их судьбу и перспективы своевременного завершения строительства обсуждали представители УЭБиПК УМВД России по Омской области, прокуратуры, Минстроя Омской области.

На рабочей группе были рассмотрены вопросы, касающиеся завершения строительства многоквартирных домов на пересечении улицы Волгоградской и бульвара Архитекторов, улицы Конева и Ватутина (микрорайон Садовый, дома № 1.1–1.8 и 9), улицы Ватутина – Новороссийская; 2-й этап строительства в поселке Биофабрика, д. 11, корпус 1, в Центральном округе.

Сроки сдачи объектов указаны в Единой информационной системе жилищного строительства, там же можно отслеживать, какую работу на объектах проводит застройщик, осуществляющий деятельность в соответствии с законодательством в области долевого строительства. Компании обязаны каждый месяц публиковать фотографии стройки.