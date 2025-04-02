Омск-Информ
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·Общество

На время дачного сезона его продлят до садоводческого товарищества.

С 5 апреля в Омске изменится схема движения автобусного маршрута № 39. Об этом власти попросил предприниматель, осуществляющий перевозки по нему. На время дачного сезона маршрут, следующий из Чкаловского поселка, продлят до СНТ «Ивушка», а остановка «Поселок Степной» будет временно исключена из схемы движения.

Омичей просят принимать во внимание эти изменения при планировании своих поездок.

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·Общество

На время дачного сезона его продлят до садоводческого товарищества.

С 5 апреля в Омске изменится схема движения автобусного маршрута № 39. Об этом власти попросил предприниматель, осуществляющий перевозки по нему. На время дачного сезона маршрут, следующий из Чкаловского поселка, продлят до СНТ «Ивушка», а остановка «Поселок Степной» будет временно исключена из схемы движения.

Омичей просят принимать во внимание эти изменения при планировании своих поездок.

2956