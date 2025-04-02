Омск-Информ
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·Общество

Сервис запустили с начала апреля.

С 1 апреля на портале «Госуслуги» появился новый сервис, который позволяет проверить количество зарегистрированных на человека сим-карт. Это поможет выявить и заблокировать неучтенные номера, которые могут использовать мошенники, сообщает УБК МВД России. Полиция рекомендует проверить свои данные и заблокировать неиспользуемые номера для повышения безопасности.

– Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться, – посоветовали в полиции.

Напомним, что лимит на количество сим-карт для россиян составляет 20 штук, а для иностранцев – 10.

·Общество

Сервис запустили с начала апреля.

С 1 апреля на портале «Госуслуги» появился новый сервис, который позволяет проверить количество зарегистрированных на человека сим-карт. Это поможет выявить и заблокировать неучтенные номера, которые могут использовать мошенники, сообщает УБК МВД России. Полиция рекомендует проверить свои данные и заблокировать неиспользуемые номера для повышения безопасности.

– Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться, – посоветовали в полиции.

Напомним, что лимит на количество сим-карт для россиян составляет 20 штук, а для иностранцев – 10.