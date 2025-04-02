Омск-Информ
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·Происшествия

В результате наезда мальчик получил серьезные травмы.

Вчера, 1 апреля, в 20:20 в дежурную часть тарского МВД поступило сообщение о ДТП с участием общественного транспорта. Водитель рейсового автобуса, двигавшегося по улице Советской, наехал на ребенка, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В момент аварии автобус двигался не по маршруту, пассажиров в салоне не было. Сбитый мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

·Происшествия

В результате наезда мальчик получил серьезные травмы.

Вчера, 1 апреля, в 20:20 в дежурную часть тарского МВД поступило сообщение о ДТП с участием общественного транспорта. Водитель рейсового автобуса, двигавшегося по улице Советской, наехал на ребенка, переходившего улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. 

В момент аварии автобус двигался не по маршруту, пассажиров в салоне не было. Сбитый мальчик был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.