Омск-Информ
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·Происшествия

Пожарным удалось справиться с огнем и отстоять строение.

Утром во вторник, 1 апреля, в селе Троицком Омского района произошел крупный пожар. Около 8 часов загорелись крыша кирпичного жилого дома и находившаяся поблизости хозяйственная постройка.

Для ликвидации возгорания были привлечены 23 пожарных и шесть единиц спецтехники. Открытое пламя удалось потушить к 08:43. Общая площадь, охваченная огнем, составила 40 кв. м.

В настоящее время дознаватели МЧС России по Омской области устанавливают причину пожара.

·Происшествия

Пожарным удалось справиться с огнем и отстоять строение.

Утром во вторник, 1 апреля, в селе Троицком Омского района произошел крупный пожар. Около 8 часов загорелись крыша кирпичного жилого дома и находившаяся поблизости хозяйственная постройка.

Для ликвидации возгорания были привлечены 23 пожарных и шесть единиц спецтехники. Открытое пламя удалось потушить к 08:43. Общая площадь, охваченная огнем, составила 40 кв. м.

В настоящее время дознаватели МЧС России по Омской области устанавливают причину пожара.