Для этого нужно иметь лишь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

С 1 апреля родители будущих первоклассников могут записать ребенка в школу через портал «Госуслуги», аналогичная возможность существует и для оформления ребенка в детский сад. Для этого необходимо иметь лишь подтвержденную учетную запись на портале.

– Нажав последовательно кнопки «Услуги» и «Семья и дети», вы легко найдете список «Популярные услуги», где и будет указана «Запись в детский сад». Записать ребенка может любой из родителей или опекун, – сообщили в Минцифры Омской области.

Заполнить электронную заявку легко, в ней необходимо указать три детских сада, которые находятся поблизости, и желаемый порядок их выбора. Отметим, что записать ребенка в детский сад можно уже с момента его рождения, но в некоторых муниципалитетах могут существовать возрастные ограничения. Информация об этом указана на портале.