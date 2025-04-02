Омск-Информ
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·Общество

Минтранс Омской области проводит опрос до 15 апреля.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области проводит онлайн-опрос о качестве работы общественного транспорта.

– Поделитесь своим мнением об общественном транспорте в городе Омске и Омской области. Опрос состоит из 19 вопросов о безопасности общественного транспорта, степени комфортности остановок и посадочных площадок, качестве обслуживания, соблюдении расписания, чистоты и температурного режима в салонах, удобстве транспорта для маломобильных пассажиров, – обращается ведомство к омичам.

Для участия в опросе нужно пройти по ссылке.

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·Общество

Минтранс Омской области проводит опрос до 15 апреля.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области проводит онлайн-опрос о качестве работы общественного транспорта.

– Поделитесь своим мнением об общественном транспорте в городе Омске и Омской области. Опрос состоит из 19 вопросов о безопасности общественного транспорта, степени комфортности остановок и посадочных площадок, качестве обслуживания, соблюдении расписания, чистоты и температурного режима в салонах, удобстве транспорта для маломобильных пассажиров, – обращается ведомство к омичам.

Для участия в опросе нужно пройти по ссылке.

1076