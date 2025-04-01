Домашний матч завершился со счетом 1:3 в пользу гостей.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал четвертый матч серии плей-офф против магнитогорского «Металлурга». «Ястребы» уступили в домашней игре со счетом 1:3. Наставник омичей убежден, что все могло бы быть гораздо хуже для его команды.

– «Металлург» действительно борется, сражается и хочет побеждать. Просто у них было два отскока, которые они смогли реализовать в голы, а у нас, в свою очередь, это не получилось. Если бы была предложена какая-то новая суперстратегия с их стороны, то, я думаю, мы бы проиграли со счетом 6:0, – заявил Ги Буше.

Тренер добавил, что такая ситуация ожидаема, потому что, когда команда играет против действующего чемпиона, она должна быть готова к любому исходу.