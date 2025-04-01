Две операции помогли вернуть омичу возможность ходить без боли.

Омские врачи рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения медико-санитарной части № 4 вместе с хирургами успешно провели лечение 40-летнего пациента с редкой болезнью – облитерирующим тромбангиитом, известной также как болезнь Винивартера-Бюргера.

Мужчина пришел в поликлинику с жалобами на усиливающиеся боли в ноге при ходьбе, которые стали заметнее в последние шесть месяцев. Врачи диагностировали заболевание артерий ноги, вызванное болезнью Бюргера.

Эта болезнь является редкой хронической патологией, при которой происходит сужение артерий рук и ног, что ведет к омертвению тканей. Хотя специфического лечения не существует, современные методики помогают восстановить кровообращение в сосудах.

Пациенту сделали две операции: сначала восстановили просвет бедренной артерии с помощью баллона, а затем повторили процедуру на артериях голени.

– Поверхностная бедренная артерия была полностью восстановлена. Уже на следующий день пациент отметил отсутствие привычной боли в покое, а дистанция безболевой ходьбы увеличилась – рассказал хирург Олег Коновалов.

Через полгода врачи провели второй этап лечения, который полностью восстановил кровообращение в артериях голени. Благодаря этому пациент смог вернуться к нормальной жизни без болей при ходьбе.

Заведующий отделением Виктор Скальский подчеркнул, что при подобной тяжелой болезни, как правило, не прибегают к таким методам лечения, как реканализация и баллонная ангиопластика. Теперь мужчине рекомендовано регулярно проходить осмотры, чтобы контролировать состояние сосудов и при необходимости проводить повторные операции для сохранения конечности.