Омск-Информ
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·Происшествия

Мать ребенка полностью признала, что недосмотрела за сыном.

Прокуратура Кировского округа Омска передала уголовное дело в суд в отношении 46-летней омички, которая обвиняется по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, вечером 10 января нынешнего года омичка находилась в сауне в Кировском округе. Уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина не следила за своим малолетним сыном. В итоге ребенок упал в бассейн с водой, где утонул. 

Омичка признала вину в содеянном. Санкция по статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.

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·Происшествия

Мать ребенка полностью признала, что недосмотрела за сыном.

Прокуратура Кировского округа Омска передала уголовное дело в суд в отношении 46-летней омички, которая обвиняется по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, вечером 10 января нынешнего года омичка находилась в сауне в Кировском округе. Уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина не следила за своим малолетним сыном. В итоге ребенок упал в бассейн с водой, где утонул. 

Омичка признала вину в содеянном. Санкция по статье предусматривает до 2 лет лишения свободы.

1843