В данный момент омичи ведут в серии 3:0.

Вчера, 31 марта, экс-тренер тольяттинской «Лады» Олег Браташ в эфире«Матч ТВ» заявил, что сейчас команда «Авангард» играет лучше многих других команд в плей-офф КХЛ. Он видит причину успеха омичей в не самой лучшей форме соперника, команды «Металлург».

– Травмы игроков, неоптимальное состояние лидеров. Как изменить? Разин со своей командой делает все возможное. Мы видим, что они не уступают в игре и выступают на равных с соперником, который на данный момент сильнее. Но решают все какие-то детали, – рассказал Браташ.

Бывший тренер «Лады» также добавил, что «Металлург» хорошо подготовлен, но столкнулся с очень сильным соперником. Он допустил, что «Авангард» сейчас можно считать лучшей командой турнира. Несмотря на это, «Металлург» продолжает оказывать сопротивление и не сдается.

Напомним, на данный момент омичи ведут в серии со счетом 3:0. Ближайший матч пройдет сегодня в 19:30 на «G-Drive Арене».