В случае победы в сегодняшней игре «Авангард» проходит в следующий раунд плей-офф.

Защитник омского «Авангарда» Алексей Соловьев рассказал о настрое команды на четвертую игру с магнитогорским «Металлургом» в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Она состоится сегодня, 1 апреля.

По его словам, «ястребы» находятся в расположении духа и намерены биться до конца.

– Мы понимаем, что серия идет до четырех побед, потому что без разницы: счет 1:0, 2:0 в серии, все равно еще нужно выиграть следующий матч. Поэтому, я думаю, с настроем все будет в порядке. Понятно, что «магнитка» выйдет биться от ножа, это их последний шанс, но мы знаем, чего ожидать, – сказал Соловьев.

Защитник отметил, что в целом игра с магнитогорцами типична и ничего нового соперник не предложит.

– Мы хорошо их разобрали, знаем их сильные стороны, и пока у нас получается противодействовать им, – добавил Соловьев.

Отметим, что сегодняшняя игра для «Металлурга» может стать последней в этом сезоне плей-офф. Матч начнется в 19:30 по омскому времени. После трех игр в серии счет составил 3:0 в пользу омичей.