Омск-Информ
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·Общество

Показатели стали самыми низкими за постсоветские годы.

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) опубликовала исследование об уровне прожиточного минимума в Омской области. Как оказалось, с 2010 по 2023 год доля омичей, живущих за чертой бедности, снизилась с 14,1 % до 10,6 %.

В 2023 году эти цифры оказались самыми низкими за постсоветское время, 10,6 %. Самый высокий показатель зафиксирован в 2016 году, до 14,7 %. В пандемию 2020 года уровень бедности составлял 13,4 %.  

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·Общество

Показатели стали самыми низкими за постсоветские годы.

Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) опубликовала исследование об уровне прожиточного минимума в Омской области. Как оказалось, с 2010 по 2023 год доля омичей, живущих за чертой бедности, снизилась с 14,1 % до 10,6 %.

В 2023 году эти цифры оказались самыми низкими за постсоветское время, 10,6 %. Самый высокий показатель зафиксирован в 2016 году, до 14,7 %. В пандемию 2020 года уровень бедности составлял 13,4 %.  

1138