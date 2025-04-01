Новое творческое пространство позволит привлечь федеральное финансирование в социокультурные проекты.

Сегодня, 1 апреля, губернатор Омской области Виталий Хоценко и генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов торжественно открыли проектный офис Президентского фонда культурных инициатив. Теперь креативные команды в Омске смогут научиться социокультурному проектированию.

– Мы открыли проектный офис ПФКИ в Омске. Теперь у креативных команд есть еще одна точка притяжения, место обучения, обмена опытом, знакомств для создания масштабных проектов. Мы знаем, что у творческих команд области есть много идей, только на последний конкурс ПФКИ они подали 988 заявок на гранты. Убежден, что системная работа по развитию креативных индустрий в регионе положительно повлияет на проработку заявок и их качество, а значит, будет больше побед и привлеченных денег в Омскую область, – заявил Роман Карманов.

Новое креативное пространство разместилось в соседстве с Домом Первых. В Омской области много творческих людей и общественных организаций с большим количеством идей. Здесь им помогут доработать заявки, привести их в соответствие требованиям фонда.

В свою очередь, омский губернатор напомнил о значимости проектного офиса в свете того, что в следующем году Омск вступит в права культурной столицы России.

– Мы хотим провести много позитивных, хороших событий. Для этого используем и свой региональный ресурс, и Президентского фонда культурных инициатив – около тысячи заявок от Омской области подали на текущий конкурсный отбор. И эту динамику снижать не будем. Проектный офис как раз для того и нужен, чтобы количество заявок перерастало в качество, чтобы можно было их подготовить быстро, достойно, и проекты получали то финансирование, на которое претендовали, – отметил Виталий Хоценко.

В рамках открытия Проектного офиса подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Президентским фондом культурных инициатив и Омским колледжем культуры и искусств.