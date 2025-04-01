Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

Молодой человек исчез в районе остановки общественного транспорта «Городок Водников».
В Омске пропал 18-летний Артем Гуполов. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», в последний раз молодого человека видели 31 марта на остановке «Городок Водников».
Приметы пропавшего: рост 170–175 см, худощавое телосложение. Был одет в черную куртку до пояса, черно-белые брюки в клетку, черные кроссовки с белыми шнурками. С собой нес кожаный черный дипломат.
Тех, кто видел молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08 или 102.
1822
·Происшествия

Молодой человек исчез в районе остановки общественного транспорта «Городок Водников».
В Омске пропал 18-летний Артем Гуполов. Как сообщает поисково-спасательный отряд «Доброспас-Омск», в последний раз молодого человека видели 31 марта на остановке «Городок Водников».
Приметы пропавшего: рост 170–175 см, худощавое телосложение. Был одет в черную куртку до пояса, черно-белые брюки в клетку, черные кроссовки с белыми шнурками. С собой нес кожаный черный дипломат.
Тех, кто видел молодого человека, просят позвонить по телефонам: 8-999-470-10-08 или 102.
1822