Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков считает, что магнитогорские хоккеисты еще могут отыграться.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков рассказал, чем может завершиться противостояние «Авангарда» и «Металлурга» в первом раунде плей-офф. После матча 30 марта со счетом 3:0 ведут омичи.

По словам эксперта, у магнитогорской команды еще есть шансы развернуть ситуацию в свою пользу.

– На самом деле, у «Металлурга» и в данной ситуации большие шансы. Команды играют достаточно ровно, два матча между ними закончились в овертайме. Им нужно просто подтянуть внимание, концентрацию и игру в неравных составах, – цитирует Конькова Allhockey.ru. – Все это у «Металлурга» есть. Конечно, не стоит снова доводить дело до овертайма, так как риск очень высокий. Право на ошибку у «Авангарда» есть, а вот на «магнитку» это может давить. Равные команды играют. Нужно искать успеха в нападении, не забывая при этом о надежных действиях в обороне.

Следующий матч между этими командами случится уже сегодня, 1 апреля, в 19:30 по омскому времени, на «G-Drive Арене» в Омске.