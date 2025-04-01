Омск-Информ
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·Политика

Глава города написал, что перейдет на работу в энергетический сектор. Фото прилагается.
Мэр Омска Сергей Шелест решил отметить 1 апреля троллингом политических оппонентов. Он написал в своем телеграм-канале, что решил покинуть пост. Якобы глава города перейдет на работу в энергетический сектор.
– Спасибо всем, кто верит в добро и не верит в первоапрельские шутки, – отметил Шелест.
Сергей Шелест работает на посту мэра Омска с 15 декабря 2021 года. Периодически возникают слухи о его уходе с должности.
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·Политика

Глава города написал, что перейдет на работу в энергетический сектор. Фото прилагается.
Мэр Омска Сергей Шелест решил отметить 1 апреля троллингом политических оппонентов. Он написал в своем телеграм-канале, что решил покинуть пост. Якобы глава города перейдет на работу в энергетический сектор.
– Спасибо всем, кто верит в добро и не верит в первоапрельские шутки, – отметил Шелест.
Сергей Шелест работает на посту мэра Омска с 15 декабря 2021 года. Периодически возникают слухи о его уходе с должности.
8118