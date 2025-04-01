Омск-Информ
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·Происшествия

Девочка шла по зебре, а мальчик – на зеленый сигнал светофора.
Вчера около 20 часов в разных районах Омска произошло два ДТП, в результате которых пострадали дети-пешеходы. 
На улице Мельничной 31-летний водитель автомобиля Renault Megane сбил 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка с травмами доставили в больницу.
В то же время в центре города, на пересечении улиц Волховстроя и Кемеровской, 41-летний водитель Toyota Vitz сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Ребенку также потребовалась медицинская помощь.
·Происшествия

Девочка шла по зебре, а мальчик – на зеленый сигнал светофора.
Вчера около 20 часов в разных районах Омска произошло два ДТП, в результате которых пострадали дети-пешеходы. 
На улице Мельничной 31-летний водитель автомобиля Renault Megane сбил 16-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Подростка с травмами доставили в больницу.
В то же время в центре города, на пересечении улиц Волховстроя и Кемеровской, 41-летний водитель Toyota Vitz сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Ребенку также потребовалась медицинская помощь.