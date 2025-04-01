Лжеруководитель предупредил женщину о звонке из правоохранительных органов. Остальное было делом техники.

Очередной жертвой мошенников стала 56-летняя жительница Советского округа Омска – главный инженер одной из технических компаний. Она лишилась почти 1,5 млн рублей.

Как сообщили в полиции, женщина получила в мессенджере сообщение якобы от своего директора. Он анонсировал, что с главным инженером свяжется сотрудник правоохранительных органов по поводу внештатной ситуации на работе.

Через несколько минут омичке позвонил мужчина, который представился сотрудником ФСБ. Он сообщил об утечке персональных данных женщины и оформлении преступниками кредитов от ее имени. Лжесотрудник ФСБ переключил звонок на лжеэксперта Росфинконтроля. Последний убедил женщину купить новый телефон, оформить кредит на 1,5 млн рублей для аннулирования предыдущего займа, а деньги перевести на «безопасный» счет.

Омичка успела отправить преступникам 1 390 000 рублей. Оставшиеся 110 тысяч заблокировал банк.

На следующий день омичка позвонила своему директору и узнала, что стала жертвой обмана. После этого она обратилась в полицию.