Омск-Информ
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·Общество

Для отдыха юных омичей предусмотрены 4560 мест.

Мэр города Сергей Шелест сообщил о продолжении приема заявлений на получение летних путевок для детей.

– Для отдыха юных омичей предусмотрено 4560 мест в оздоровительных лагерях в рамках муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на территории города Омска». 2500 путевок уже обрели своих хозяев, – сказал мэр.

Чтобы получить такую путевку, родители или официальные представители детей могут подать заявки через портал «Госуслуги» или в «Службе одного окна». Эта услуга доступна для сотрудников бюджетных учреждений, организаций агропромышленного комплекса и государственных предприятий. Прием заявлений будет осуществляться до 15 июля 2025 года.

·Общество

Для отдыха юных омичей предусмотрены 4560 мест.

Мэр города Сергей Шелест сообщил о продолжении приема заявлений на получение летних путевок для детей.

– Для отдыха юных омичей предусмотрено 4560 мест в оздоровительных лагерях в рамках муниципальной услуги «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на территории города Омска». 2500 путевок уже обрели своих хозяев, – сказал мэр.

Чтобы получить такую путевку, родители или официальные представители детей могут подать заявки через портал «Госуслуги» или в «Службе одного окна». Эта услуга доступна для сотрудников бюджетных учреждений, организаций агропромышленного комплекса и государственных предприятий. Прием заявлений будет осуществляться до 15 июля 2025 года.