Омск-Информ
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·Происшествия

Парню потребовалась медицинская помощь.
Вчера, 31 марта, около 20:15 часов, на улице 21-й Амурской случилось ДТП. Как уточнили в ГИБДД, 54-летняя женщина на Renault, выезжая с прилегающей территории, столкнулась с мотоциклом PROGASI Super Max 300.
В аварии пострадал 15-летний мотоциклист. Ему потребовалась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
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·Происшествия

Парню потребовалась медицинская помощь.
Вчера, 31 марта, около 20:15 часов, на улице 21-й Амурской случилось ДТП. Как уточнили в ГИБДД, 54-летняя женщина на Renault, выезжая с прилегающей территории, столкнулась с мотоциклом PROGASI Super Max 300.
В аварии пострадал 15-летний мотоциклист. Ему потребовалась медицинская помощь.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются полицейские.
1288