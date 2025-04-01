Омск-Информ
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·Общество

В нестандартных тратах признались 65 % россиян.
В 2025 году 65 % россиян признались, что у них появились или выросли нестандартные расходы. Об этом сообщает «Газета.Ru».
24 % стали больше денег тратить на зоопсихологов и нянь для животных, а также на путешествия для своих питомцев.
23 % опрошенных стали покупать услуги коучей и карьерных консультантов.
16 % начали учиться писательскому мастерству, колдовству и гаданию на картах.
7 % купили экзотических животных для дома, часть заброшенного села, леса или списанной тяжелой техники.
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·Общество

В нестандартных тратах признались 65 % россиян.
В 2025 году 65 % россиян признались, что у них появились или выросли нестандартные расходы. Об этом сообщает «Газета.Ru».
24 % стали больше денег тратить на зоопсихологов и нянь для животных, а также на путешествия для своих питомцев.
23 % опрошенных стали покупать услуги коучей и карьерных консультантов.
16 % начали учиться писательскому мастерству, колдовству и гаданию на картах.
7 % купили экзотических животных для дома, часть заброшенного села, леса или списанной тяжелой техники.
1166