Роман Карманов побывал на площадке международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!».

С рабочим визитом в Омск прибыл гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов. Он уже оценил проекты, получившие финансовую поддержку объединения. В частности, Карманов побывал в музее под открытым небом в микрорайоне «Модерн», который был создан в рамках международного арт-фестиваля «Омск, ты просто космос!».

– Мы поддержали почти 10 тысяч проектов, но увидеть результат своими глазами не всегда получается, а когда получается, то ты испытываешь восторг, – сказал он.

Также глава фонда посетил Омскую крепость, где базируется Центр военно-исторической реконструкции «Служилые люди». Центр также получал поддержку ПФКИ. Еще одним пунктом маршрута стала Птичья гавань, где в прошлом году была открыта экспозиция «Омские птицы».