Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Для магнитогорской команды 1 апреля состоится решающий матч.

В преддверии четвертого матча против омского «Авангарда» главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что выступил с речью перед командой. Его слова публикует издание «Вечерний Магнитогорск».

– Когда ты проигрываешь два овертайма подряд, имея достаточное количество моментов в этих овертаймах, конечно, тяжело выйти на следующую игру и психологически не быть убитым, – сказал Разин. – 1 апреля все увидим.

Четвертый матч состоится в Омске 1 апреля, «Металлург» уступает «Авангарду» в серии со счетом 0:3.

58713
·Спорт

Для магнитогорской команды 1 апреля состоится решающий матч.

В преддверии четвертого матча против омского «Авангарда» главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что выступил с речью перед командой. Его слова публикует издание «Вечерний Магнитогорск».

– Когда ты проигрываешь два овертайма подряд, имея достаточное количество моментов в этих овертаймах, конечно, тяжело выйти на следующую игру и психологически не быть убитым, – сказал Разин. – 1 апреля все увидим.

Четвертый матч состоится в Омске 1 апреля, «Металлург» уступает «Авангарду» в серии со счетом 0:3.

58713