С 1 апреля по 30 сентября детям разрешено находиться на улице до 23:00.

Со вторника, 1 апреля, «комендантский час» для несовершеннолетних в Омской области будет начинаться на час позже. Такое положение прописано в соответствующем областном законе, где указано, что с 1 апреля без сопровождения родителей или законных представителей детям нельзя будет находиться в общественных местах с 23:00 до 06:00.

Ранее несовершеннолетние должны были находиться дома с 22:00 до 6:00. Действие закона распространяется на стадионы, кинотеатры, концертные залы, дискотеки, общественный транспорт и иные аналогичные учреждения и заведения.

За нарушение «комендантского часа» предусмотрена административная ответственность для родителей или законных представителей несовершеннолетнего по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. В случае неоднократных фактов выявления несовершеннолетних в ночное время без сопровождения родителей дети могут быть поставлены на профилактический учет.