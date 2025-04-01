Эти еда и напитки вызывают опухоли кишечника, простаты, поджелудочной железы.

Сермед Межер перечислил три популярных продукта, повышающих риск развития агрессивных видов рака. Как Британский врач-терапевтперечислил три популярных продукта, повышающих риск развития агрессивных видов рака. Как сообщает Daily Mail, речь идет о жареном мясе, алкоголе и мясных полуфабрикатах.

Вероятность рака кишечника, простаты и поджелудочной железы сильно возрастает, если человек часто есть пережаренную или подгоревшую пищу. Например, мясо с зажаристой корочкой содержит полициклические ароматические углеводороды, вызывающие повреждение ДНК и увеличивающие риск онкологических заболеваний.

Алкоголь, расщепляясь в организме, выделяет опасное вещество, которое также вызывает повреждение ДНК и препятствует восстановлению клеток. Это увеличивает риск развития рака молочной железы и пищевода.

Повышают риск онкологических заболеваний мясные полуфабрикаты (сосиски, колбасы и ветчина). Причина в нитритах и нитратах, которые вызывают опухоли кишечника.