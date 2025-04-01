Омск-Информ
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·Общество

Первый день апреля будет сухим и теплым.
По данным Обь-Иртышского УГМС, 1 апреля в Омской области без осадков. Температура воздуха составит +7...+12 градусов. Ожидается западный, северо-западный ветер 8–13 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске будет +3...+9 градусов. Порывы ветра также могут достигать 13 м/с. Предполагается, что уровень загрязнения воздуха будет пониженный. 
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·Общество

Первый день апреля будет сухим и теплым.
По данным Обь-Иртышского УГМС, 1 апреля в Омской области без осадков. Температура воздуха составит +7...+12 градусов. Ожидается западный, северо-западный ветер 8–13 м/с.
По данным Gismeteo, в Омске будет +3...+9 градусов. Порывы ветра также могут достигать 13 м/с. Предполагается, что уровень загрязнения воздуха будет пониженный. 
1067