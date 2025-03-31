Омск-Информ
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·Общество

В канун Радоницы специализированная компания пройдется по городским кладбищам.

Городские кладбища в Омске обработают от клещей впреддверии родительского дня (Радоницы). Бюджетное учреждение Омска «Комбинат специальных услуг» определилось с подрядчиком, который должен обработать территории муниципальных кладбищ общей площадью более 1 645 тыс. кв. м.

– По итогам конкурсных процедур победителем признано ООО «Дез-Гарант», контракт с подрядчиком планируется заключить до конца следующей недели, – сообщили в мэрии. – Информация для посетителей о проведенных обработках будет размещаться на специальных стендах, установленных на каждом из муниципальных кладбищ.

Обработка кладбищ должна завершиться до 25 апреля. Затем их территорию обработают в июне, июле и сентябре.

·Общество

В канун Радоницы специализированная компания пройдется по городским кладбищам.

Городские кладбища в Омске обработают от клещей впреддверии родительского дня (Радоницы). Бюджетное учреждение Омска «Комбинат специальных услуг» определилось с подрядчиком, который должен обработать территории муниципальных кладбищ общей площадью более 1 645 тыс. кв. м.

– По итогам конкурсных процедур победителем признано ООО «Дез-Гарант», контракт с подрядчиком планируется заключить до конца следующей недели, – сообщили в мэрии. – Информация для посетителей о проведенных обработках будет размещаться на специальных стендах, установленных на каждом из муниципальных кладбищ.

Обработка кладбищ должна завершиться до 25 апреля. Затем их территорию обработают в июне, июле и сентябре.