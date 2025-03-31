Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Авиакомпании увеличивают частоту выполнения рейсов в Северную столицу.

В омском аэропорту сообщили об увеличении частоты выполнения рейсов в Санкт-Петербург. Сейчас в Северную столицу летают самолеты двух авиакомпаний – «Северный ветер» и «Россия», летом к ним присоединится «Аэрофлот».

– С 5 июня рейс Омск – Санкт-Петербург будет также выполнять авиакомпания «Аэрофлот» – по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Омска в 08:50, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Учитывая, что «Россия» летает каждый день, а «Северный ветер» совершает 6 рейсов в неделю (кроме вторника), летом из Омска будет сразу три рейса в Санкт-Петербург.

·Отдых и туризм

Авиакомпании увеличивают частоту выполнения рейсов в Северную столицу.

В омском аэропорту сообщили об увеличении частоты выполнения рейсов в Санкт-Петербург. Сейчас в Северную столицу летают самолеты двух авиакомпаний – «Северный ветер» и «Россия», летом к ним присоединится «Аэрофлот».

– С 5 июня рейс Омск – Санкт-Петербург будет также выполнять авиакомпания «Аэрофлот» – по вторникам, четвергам и субботам. Время вылета из Омска в 08:50, – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Учитывая, что «Россия» летает каждый день, а «Северный ветер» совершает 6 рейсов в неделю (кроме вторника), летом из Омска будет сразу три рейса в Санкт-Петербург.