Омск-Информ
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·Общество

Ранее прокуратура выявила нарушения.

В селе Нагорном Тарского района Омской области провели установку станции очистки воды после жалоб местных жителей в прокуратуру. Проверка показала, что вода, поступающая в дома, не отвечала необходимым санитарным стандартам.

Прокуратура потребовала от муниципального предприятия «Родник», обслуживающего систему водоснабжения, устранить нарушения.

В результате в поселении установили станцию водоочистки, благодаря чему местные жители получили доступ к чистой питьевой воде.

·Общество

Ранее прокуратура выявила нарушения.

В селе Нагорном Тарского района Омской области провели установку станции очистки воды после жалоб местных жителей в прокуратуру. Проверка показала, что вода, поступающая в дома, не отвечала необходимым санитарным стандартам.

Прокуратура потребовала от муниципального предприятия «Родник», обслуживающего систему водоснабжения, устранить нарушения.

В результате в поселении установили станцию водоочистки, благодаря чему местные жители получили доступ к чистой питьевой воде.