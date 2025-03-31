Омск-Информ
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·Происшествия

Женщина думала, что на чужих счетах ее сбережения будут в большей безопасности.
Очередной жертвой мошенников стала 74-летняя жительница Октябрьского округа. Омичка отдала аферистам 1,107 млн рублей.
Как сообщают полицейские, сначала один из преступников позвонил омичке и представился специалистом коммунальной компании. Он предложил заменить счетчики и запросил код из сообщения и данные СНИЛС. Женщина предоставила эту информацию.
Вскоре ей вновь позвонили мошенники. На этот раз они назвались сотрудниками ФСБ и Центробанка, заявили что деньги пенсионерки в опасности и посоветовали перевести их на «безопасный счет». Следуя указаниям звонивших, пожилая омичка нескольких дней переводила деньги через банкоматы на чужие счета.
Теперь преступников разыскивают полицейские.
1501
·Происшествия

Женщина думала, что на чужих счетах ее сбережения будут в большей безопасности.
Очередной жертвой мошенников стала 74-летняя жительница Октябрьского округа. Омичка отдала аферистам 1,107 млн рублей.
Как сообщают полицейские, сначала один из преступников позвонил омичке и представился специалистом коммунальной компании. Он предложил заменить счетчики и запросил код из сообщения и данные СНИЛС. Женщина предоставила эту информацию.
Вскоре ей вновь позвонили мошенники. На этот раз они назвались сотрудниками ФСБ и Центробанка, заявили что деньги пенсионерки в опасности и посоветовали перевести их на «безопасный счет». Следуя указаниям звонивших, пожилая омичка нескольких дней переводила деньги через банкоматы на чужие счета.
Теперь преступников разыскивают полицейские.
1501