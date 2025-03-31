Женщина думала, что на чужих счетах ее сбережения будут в большей безопасности.

Очередной жертвой мошенников стала 74-летняя жительница Октябрьского округа. Омичка отдала аферистам 1,107 млн рублей.

Как сообщают полицейские, сначала один из преступников позвонил омичке и представился специалистом коммунальной компании. Он предложил заменить счетчики и запросил код из сообщения и данные СНИЛС. Женщина предоставила эту информацию.

Вскоре ей вновь позвонили мошенники. На этот раз они назвались сотрудниками ФСБ и Центробанка, заявили что деньги пенсионерки в опасности и посоветовали перевести их на «безопасный счет». Следуя указаниям звонивших, пожилая омичка нескольких дней переводила деньги через банкоматы на чужие счета.

Теперь преступников разыскивают полицейские.