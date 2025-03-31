Самые высокие получки колеблются в пределах от 129 тыс. до 191 тыс. рублей.

Министерство образования Омской области обнародовало информацию о среднемесячных доходах руководителей учреждений, находящихся под его управлением. Это касается директоров и их заместителей в колледжах, техникумах, домах-интернатах, а также двух школ: Многопрофильного центра развития одаренности № 117 и химико-технологического лицея в Кузьминках, который откроется этой осенью. Следует отметить, что только эти две школы подведомственны минобру, в то время как остальные образовательные учреждения города подчинены городскому департаменту образования.

Директор МОЦРО № 117 Светлана Бойкова, чьи ученики регулярно занимают призовые места на городском, региональном и всероссийском уровнях, в 2024 году получала в среднем 129 тысяч рублей в месяц. Руководитель химико-технологического лицея Лариса Ефимова зарабатывала 96,3 тысячи рублей. Самую большую зарплату среди всех руководителей учебных заведений получил директор Омского авиационного колледжа имени Жуковского Александр Кольцов – 191 тысяча рублей.

В числе лидеров также находятся: