Обвиняемый признал вину и ожидает наказания.

Прокуратура Кировского округа Омска направила в суд уголовное дело против 57-летнего мужчины, который уже имел судимость. Он обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»).

Следствие установило, что 20 декабря прошлого года обвиняемый, в ходе распития алкоголя с 46-летним владельцем дома на улице Авиационной, нанес ему удар ножом в область сердца. Причиной ссоры послужила ревность хозяина дома к своей сожительнице. Потерпевший скончался от полученных травм, а подозреваемый скрылся, предварительно похитив мобильный телефон погибшего стоимостью 4,5 тысячи рублей. Сожительница хозяина дома спала в момент совершения преступления и нашла его тело только утром.

Обвиняемый полностью признал свою вину в совершенных преступлениях. За убийство ему грозит наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.