Учительница обществознания ставила ему плохие оценки, одноклассники подшучивали, а коллеги по работе критиковали за медлительность.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего жителя Омска, который подозревается в приготовлении к убийству пяти человек. Дело расследуется по ч. 1 ст. 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

По данным ведомства, подозреваемый готовился совершить убийство своего бывшего учителя, двух одноклассников и двух коллег по работе, которые критиковали его и подшучивали над ним.

– Воспользовавшись специальной литературой, подозреваемый самостоятельно изготовил яд и взрывчатое вещество, с помощью которых планировал совершить убийство в других городах, где проживали его обидчики. Однако совершить преступление не успел, так как был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области, – сообщили в СКР.

При обыске на съемной квартире подозреваемого были изъяты предметы, с помощью которых он планировал совершение убийства. По решению суда омич заключен под стражу. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех мотивов и обстоятельств преступления, также будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза по вопросу вменяемости обвиняемого.

Совершить убийство 5 человек планировал инженер одного из омских заводов, сообщает портал «СуперОмск». Мотивом преступления была месть: учитель обществознания в школе ставила ему плохие оценки, не принимала домашние задания и заставляла исправлять. Двое одноклассников подшучивали над ним, а двое коллег критиковали его по работе, называя медлительным.