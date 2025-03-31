Омск-Информ
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·Происшествия

В подъезде жилого дома возникло сильное задымление.

Вчера, 29 марта, около 13:28 часов в МЧС поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме, расположенном в Кировском округе города. Загорелся электрощиток между первым и вторым этажом, из-за сильного задымления помещения пришлось эвакуировать 14 человек, среди которых было 4 ребенка.

Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 13:56. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину инцидента.

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·Происшествия

В подъезде жилого дома возникло сильное задымление.

Вчера, 29 марта, около 13:28 часов в МЧС поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном доме, расположенном в Кировском округе города. Загорелся электрощиток между первым и вторым этажом, из-за сильного задымления помещения пришлось эвакуировать 14 человек, среди которых было 4 ребенка.

Ликвидировать открытое горение пожарным удалось в 13:56. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

Сейчас дознаватели МЧС устанавливают причину инцидента.

1498