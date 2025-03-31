Омск-Информ
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·Спорт

«Авангард» выиграл третий матч серии и теперь ведет со счетом 3:0.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о третьем матче плей-офф против магнитогорского «Металлурга». Накануне «ястребы» выиграли встречу в овертайме со счетом 2:1 и теперь имеют преимущество в серии 3:0.

– Вновь была классная битва на льду. Встречались две команды, которые здорово обороняются и атакуют, знают, как контролировать игру. В связи с этим матчи уже дважды уходили в овертайм. В принципе, видим все то, что и ожидали. Очень плотная серия, мы встречаемся с обладателем Кубка Гагарина, и не зря «Металлург» стал чемпионом в прошлом сезоне, – прокомментировал Ги Буше.

Следующая встреча между «Авангардом» и «Металлургом» состоится в Омске 1 апреля.

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·Спорт

«Авангард» выиграл третий матч серии и теперь ведет со счетом 3:0.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о третьем матче плей-офф против магнитогорского «Металлурга». Накануне «ястребы» выиграли встречу в овертайме со счетом 2:1 и теперь имеют преимущество в серии 3:0.

– Вновь была классная битва на льду. Встречались две команды, которые здорово обороняются и атакуют, знают, как контролировать игру. В связи с этим матчи уже дважды уходили в овертайм. В принципе, видим все то, что и ожидали. Очень плотная серия, мы встречаемся с обладателем Кубка Гагарина, и не зря «Металлург» стал чемпионом в прошлом сезоне, – прокомментировал Ги Буше.

Следующая встреча между «Авангардом» и «Металлургом» состоится в Омске 1 апреля.

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