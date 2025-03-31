Омичи переживут резкую смену погоды за три дня.

Нынешняя весна началась стремительно, солнечное тепло уже ощущается, снежный покров почти исчез. Но стабильную плюсовую погоду омичи все еще ждут. Вторая ночь подряд приносит морозы, и температура вновь опускалась почти до минус десяти градусов.

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 31 марта, ожидается потепление до +9...+14 °C днем. Погода будет сопровождаться небольшим дождем, а юго-западный ветер усилится до 7–12 м/с. Атмосферное давление начнет снижаться.

В ночь на вторник, 1 апреля, погода кардинально изменится: температура воздуха упадет до +3...–2 °C, начнутся осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром и днем небо станет облачным, но существенных осадков не ожидается. Температурные показатели поднимутся до +7...+12 °C, ветер сменит направление на северо-запад и сохранит скорость 7–12 м/с. Атмосферное давление начнет расти.

К среде, 2 апреля, температура вновь снизится до отметки 0...+5 °C. Возможны небольшие осадки, но в целом день обещает быть относительно ясным. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 6–11 м/с. Давление остается стабильным, без резких скачков.