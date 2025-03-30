Даже если дети живут одни, обязанность по оплате услуг ЖКХ возлагается на их родителей.

Родители обязаны оплачивать жилищно-коммунальные услуги за своих детей до достижения ими возраста 18 лет. Это требование распространяется и на случаи, когда дети проживают самостоятельно, определила судебная коллегия Верховного суда РФ по гражданским делам.

– В случае, если собственником жилого помещения (доли) является несовершеннолетний, то обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг несут его родители независимо от факта совместного с ним проживания, – говорится в определении суда.

При этом несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут вносить плату за коммунальные услуги самостоятельно, но если денег у них недостаточно, обязанность по оплате субсидиарно возлагается на родителей.