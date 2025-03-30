Об этом говорит статистика Госавтоинспекции на прошлый год.

Женщины-водители в пять раз реже мужчин попадают в дорожные аварии. Согласно данным Госавтоинспекции МВД России, в 2024 году мужчины попали в ДТП более 96 тыс. раз, женщины – более 18 тысяч.

При этом количество аварий, в которых водителем был мужчина, выросло на 4,5 тыс. случаев по сравнению с 2023 годом, сообщают РИА Новости. Аварий с участием женщин-водителей тоже стало больше, на 1,2 тысячи.