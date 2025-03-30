В 2024 году омский клуб прилично потратился на новых хоккеистов, однако при этом имеет хорошие показатели по доходам.

Журналист портала Sports.ru Игорь Сергеев обнародовал основные данные налогового отчета ХК «Авангард» за 2024 год. Согласно документу, общая выручка составила 4,44 млрд рублей, по сравнению с 2023 годом она выросла на 283 миллиона.

Основной источник доходов «ястребов» – реклама: на ней клуб заработал 3,67 млрд рублей, за год увеличив поступления почти на миллиард. На продаже билетов омичи заработали 461,9 млн рублей (+100 миллионов за год), доходы от реализации товаров дали еще 140 млн. При этом резко сократились доходы клуба от трансферных операций: они составили всего 73 млн рублей, что в два раза меньше поступлений за 2023 год. На аренде клуб заработал 113,5 млн.

Расходная часть отчета «Авангарда» тоже впечатляет. На оплату труда 362 сотрудников клуба, включая игроков, «ястребы» потратили 1,59 млрд рублей. Еще 576,8 млн составили управленческие расходы, на трансферы ушло 294,1 млн рублей, по сравнению с прошлым годом расходы по этой статье увеличились на 183,5 млн рублей: в конце прошлого года омичи буквально швыряли деньги на покупку новых игроков. Коммерческие расходы клуба составили 82,2 млн рублей, уменьшившись за год почти на сотню миллионов.

Итого чистая прибыль омского клуба за прошлый год – 33,9 млн, рост по отношению к 2023 году – около ста миллионов рублей. Дебиторская задолженность «Авангарда» выросла на 203 млн рублей и теперь составляет 430 млн, кредиторская – около 740 млн (рост на 250 млн рублей за год).