Вор использовал устройство для подавления радиосигнала.

Сотрудники московской полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали в квартире на Пресненской набережной столицы 44-летнего жителя Омска, который ранее похитил крупную сумму денег из автомобиля.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, машина была припаркована на улице Новый Арбат. Злоумышленник при помощи устройства подавления радиосигнала отключил центральный замок, проник в салон и похитил оттуда 3,5 млн рублей. Во время задержания у омича изъяли спецустройство для подавления радиосигнала, похищенные деньги он уже потратил.

На кадрах оперативной съемки мужчина рассказывает, что ранее был судим за бандитизм и разбой, из тюрьмы он освободился в 2021 году. На рецидивиста завели уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»), фигурант заключен под стражу. Ему грозит новая «посадка», вплоть до 10 лет лишения свободы.