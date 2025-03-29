Омск-Информ
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·Происшествия

Вор использовал устройство для подавления радиосигнала.

Сотрудники московской полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали в квартире на Пресненской набережной столицы 44-летнего жителя Омска, который ранее похитил крупную сумму денег из автомобиля.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, машина была припаркована на улице Новый Арбат. Злоумышленник при помощи устройства подавления радиосигнала отключил центральный замок, проник в салон и похитил оттуда 3,5 млн рублей. Во время задержания у омича изъяли спецустройство для подавления радиосигнала, похищенные деньги он уже потратил.

На кадрах оперативной съемки мужчина рассказывает, что ранее был судим за бандитизм и разбой, из тюрьмы он освободился в 2021 году. На рецидивиста завели уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»), фигурант заключен под стражу. Ему грозит новая «посадка», вплоть до 10 лет лишения свободы.

·Происшествия

Вор использовал устройство для подавления радиосигнала.

Сотрудники московской полиции при силовой поддержке СОБРа Росгвардии задержали в квартире на Пресненской набережной столицы 44-летнего жителя Омска, который ранее похитил крупную сумму денег из автомобиля.

Как сообщили в ГУ МВД по Москве, машина была припаркована на улице Новый Арбат. Злоумышленник при помощи устройства подавления радиосигнала отключил центральный замок, проник в салон и похитил оттуда 3,5 млн рублей. Во время задержания у омича изъяли спецустройство для подавления радиосигнала, похищенные деньги он уже потратил.

На кадрах оперативной съемки мужчина рассказывает, что ранее был судим за бандитизм и разбой, из тюрьмы он освободился в 2021 году. На рецидивиста завели уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража»), фигурант заключен под стражу. Ему грозит новая «посадка», вплоть до 10 лет лишения свободы.