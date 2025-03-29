Уже вышедший на пенсию сотрудник службы исполнения наказаний поверил в звонок от бывшего руководителя.

Очередной жертвой дистанционных мошенников в Омске стал пенсионер УФСИН, лишившийся в результате обмана более 1,1 млн рублей. Ему в мессенджере написал якобы бывший руководитель, сообщивший, что с мужчиной вскоре свяжутся «сотрудники ФСБ».

– Далее мужчине поступил звонок якобы от сотрудника ФСБ, который сказал, что его денежные средства в опасности и могут быть переведены на поддержку терроризма и для сохранения своих сбережений необходимо перевести их на «безопасный счет». Мужчина перевел мошенникам более 1,1 млн рублей, – сообщили в областной прокуратуре.

Поняв, что его обманули, бывший сотрудник УФСИН обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

В 2025 году в Омской области произошло уже 1115 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ущерб по этим преступлениям составил 350 млн рублей. По сравнению с прошлым годом фактов мошенничества становится меньше, а ущерб от действий злоумышленников, напротив, растет.