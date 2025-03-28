Омск-Информ
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·Общество

Планируется, что она расположится на Левобережье.
Омские чиновники представили на общественное обсуждение проект планировки и межевания территории в районе микрорайона Мельничный. Между многоэтажками у Иртыша планируется построить «объект начального и среднего образования». Школу смогут посещать 1 122 ребенка.
Кроме школы планируется также построить новые дороги, поликлинику и многоэтажную парковку. Даты реализации этого проекта пока неизвестны.
·Общество

Планируется, что она расположится на Левобережье.
Омские чиновники представили на общественное обсуждение проект планировки и межевания территории в районе микрорайона Мельничный. Между многоэтажками у Иртыша планируется построить «объект начального и среднего образования». Школу смогут посещать 1 122 ребенка.
Кроме школы планируется также построить новые дороги, поликлинику и многоэтажную парковку. Даты реализации этого проекта пока неизвестны.