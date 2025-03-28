Капитан омской команды уверен, что предстоит еще более сложная игра.

Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов рассказал о настрое команды на вторую игру с магнитогорским «Металлургом» в рамках плей-офф Кубка Гагарина. Она состоится сегодня, 28 марта.

По его словам, основные трудности еще впереди, и соперник набрал форму. «Ястребы» не намерены менять стратегию. Но настроены на жесткое противостояние.

– Они прекрасно знают нас, мы прекрасно знаем «Металлург». С новым тренером их второй сезон играем. Нам удался хороший матч. Я не думаю, что нужно что-то менять, – заявил Шарипзянов. – Первый раз услышал такую мысль, что в плей-офф нет победной серии. Можно выиграть со счетом 3:0. Но потом начнется новая игра с 0:0. И любая команда может отыграться. Я более чем уверен, что это будет другая игра. Две команды уже раскатились, первый матч ощущалась нервозность. Но во втором матче нас ждет серьезная проверка.

Отметим, что 26 марта первый матч в плей-офф «Авангард» выиграл у «Металлурга» со счетом 4:1.